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"Украинский народ - это все мы": Зеленский "впервые в истории" назвал украинских граждан

Киев  •  УНН

 • 71130 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинском государстве проживает много украинских граждан разного этнического происхождения. Об этом Глава государства сказал во время торжественной речи на параде ко Дню Независимости, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Сегодня я впервые в истории хочу назвать тех, кто являются нашими гражданами, кто живет в Украине... Украинский народ - это все мы. Это украинцы, крымские татары, караимы, крымчаки, белорусы, россияне, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки, евреи, армяне, греки, ромы, грузины, гагаузы, азербайджанцы, узбеки, казахи, киргизы, туркмены, таджики,.. литовцы, эстонцы, латыши, турки, башкиры..." - заявил Зеленский.

Детали

В частности, Глава государства подчеркнул, что все, кто проживает в Украине, независимо от этнического происхождения - являются украинцами. Он добавил, что "единственное, что нас может разделять - это богато накрытый стол, где мы вместе поднимем тост за то, что мы стали сильной страной".

Также он отметил, что сила украинского народа - в украинском народе и следует помнить, что ни один враг не принес Украине больший удар, чем наши собственные распри.

Добавим

Президент Владимир Зеленский во время старта парада ко Дню Независимости подписал указ о праздновании дня зарождения государственности Украины.

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