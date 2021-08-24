Зеленський підписав указ про відзначення Дня Української державності

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“Тут почалася наша державність. Зародження нашої державності в день розквіту нашої державності, у день хрещення Київської Русі - України. І про це все я сьогодні підписую відповідний указ”, - заявив Глава держави.

Деталі

Зеленський наголосив, що “ми спадкоємці державності, яка існувала понад тисячі років тому”.

До слова, День Хрещення Київської Русі — України — державна пам'ятна дата в Україні на честь Хрещення Русі, що відзначається щорічно 28 липня — у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

Додамо

Наразі на Майдані Незалежності проходить урочистий парад до Дня Незалежності України.

Перед початком ходи військових на парад прибули й почесні іноземні гості. Серед них: голова сенату парламенту Чеської Республіки Мілош Вистрчіл, президент національної ради федеральних зборів Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі, президент Республіки Північна Македонія Стево Пендаровский, президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа з дружиною, президент Польщі Анжей Дуда, очільник Латвійської Республіки Егілс Левітс та інші.