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День Незалежності: у Києві стартував військовий парад

День Незалежності: у Києві стартував військовий парад

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Урочистий військовий парад до Дня Незалежності України стартував на вулиці Хрещатик у центрі Києва, передає кореспондент УНН.

Деталі

Наразі на Майдан Незалежності прибув Президент України Володимир Зеленський.

Перед початком ходи військових на парад прибули й почесні іноземні гості. Серед них: голова сенату парламенту Чеської Республіки Мілош Вистрчіл, президент національної ради федеральних зборів Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі, президент Республіки Північна Македонія Стево Пендаровский, президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа з дружиною, президент Польщі Анжей Дуда, очільник Латвійської Республіки Егілс Левітс та інші.

На парад прибув також і Вселенський патріарх Варфоломій.

У ложі для високих гостей присутні також українські високопосадовці, члени уряду, деякі попередні президенти України, зокрема Леонід Кучма та Віктор Ющенко.

Зазначимо, що у параді окрім українських військовослужбовців беруть участь й іноземні військові, зокрема з Естонії, Латвії та Литви. Польське військо на параді представляють льотчики.

Також участь в заходах бере оркестр ВПС США в Європі (USAFE) та американські військові зі Спільної багатонаціональної навчальної групи-Україна (JMTG-U). Крім того в авіаційній частині параду о 12:00, як очікується, пролетять, зокрема, KC-135 Стратотанкер ВПС США та P-8 Посейдон ВМС США.

Раніше військові Великої Британії прибули до України, аби взяти участь в урочистостях до Дня Незалежності України.

Додамо

Із нагоди Дня Незалежності вранці, перед парадом, державні чиновники уже поклали квіти до пам’ятників Тараса Шевченка та Михайла Грушевського. Також Президент та перша леді взяли участь у молебні з нагоди ювілею незалежності України. Захід відбувся на подвір’ї Національного заповідника "Софія Київська". Предстоятелі церков і керівники релігійних організацій виголосили молитви за Україну.

Також із привітаннями до Дня Незалежності вже виступили Президент України Володимир Зеленський та інші українські високопосадовці.

"30 років відновлення незалежності України. Сьогодні всі бачать: Україна відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна Україно! Ми тебе не підведемо!", - написав у Twitter Глава держави.

Також з привітаннями звернулися голови Верховної РадиМВС, СБУ, керівництво Міноборони, ЗСУ та Генштабу.

Нагадаємо

Цього року у військовому параді беруть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

На параді на Хрещатику три колони — піша, повітряна і механізована.

З переліком усіх урочистих заходів, запланованих в столиці 24 серпня, можна ознайомитись тут.

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