Британські військові прибули в Україну, аби взяти участь в урочистостях до 30-річчя Незалежності України

Цитата

“Британські військові прибули в Україну, аби засвідчити підтримку та дружбу між нашими країнами як на землі, так і в небі. Армійський оркестр виступить на концерті разом з президентським і іншими військовими оркестрами 23 серпня у парку Тараса Шевченка, початок о 16:00”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також, військові Британії візьмуть участь у параді до Дня незалежності України.

“Не пропустіть свій шанс побачити, як марширують TheRoyalLancers, віртуозну гру BAB_Colchester та проліт величних винищувачів Typhoon RoyalAirForce над Києвом”, — додали у посольстві.

Британські військові прибули в Україну, аби засвідчити підтримку та дружбу між нашими країнами як на землі, так і в небі.

армійський оркестр виступить на концерті разом з президентським і іншими військовими оркестрами 23 серпня у парку Тараса Шевченка, початок о 16:00.

2/2 pic.twitter.com/qIaB8P7hFd

Доповнення

24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом з іншими підрозділами головною вулицею столиці буде крокувати жіноча “коробка” військовослужбовців ЗСУ, репетиції ходи якої відбулися у Київській області. Окрім Києва, військовий парад пройде також в Одесі та на Дніпрі. У середу, 18 серпня, репетиція параду також відбулася в Одесі. Участь взяли авіація, бойові кораблі і бронетехніка.

У великому військовому параді, присвяченому Дню Незалежності України, вперше в історії 30-річчя Незалежності України візьмуть участь представники і техніка всіх сил сектора безпеки і оборони України та країн-партнерів.