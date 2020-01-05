Український консул обіцяє відвідати у Росії засуджених у “справі “українських диверсантів”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Виконувач обов’язків генерального консула України у Ростові-на-Дону Тарас Малишевський обіцяє відвідати засуджених у “справі “українських диверсантів” Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, яких етапують в російські колонії. Про це консул розповів Крим.Реалії, передає УНН.
“Підтверджую, відвідаємо за першої можливості”, — сказав Малишевський.
Раніше повідомлялося, що у засудженого в Севастополі у “справі “українських диверсантів” Володимира Дудки значно погіршився стан здоров’я, а Олексія Бессарабова доправили у колонію № 1 Ставропольського краю Росії для відбування покарання.
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Російські силовики затримали в листопаді 2016 року в Севастополі співробітників аналітичного центру “Номос” Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили у “підготовці диверсій в Криму на замовлення української розвідки”.
У квітні 2019 року підконтрольний Росії Севастопольський міськсуд засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці — 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а Бессарабову — 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У жовтні того ж року Верховний суд Росії відхилив скаргу захисту і затвердив вирок.
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Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.