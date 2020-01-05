Російський журналіст, який повідомив про провокації з “кримськими диверсантами”, попросив притулок в Грузії

КИЇВ. 5 січня. УНН. Журналіст-розслідувач із Єкатеринбурга Юрій Ізотов, який повідомив про підготовку до першої провокації з боку Росії з “кримськими диверсантами”, звернувся до влади Грузії з проханням надати йому політичний притулок. Про це Ізотов повідомив в коментарі Крим.Реалії, передає УНН.