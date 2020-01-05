Російський журналіст, який повідомив про провокації з “кримськими диверсантами”, попросив притулок в Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Журналіст-розслідувач із Єкатеринбурга Юрій Ізотов, який повідомив про підготовку до першої провокації з боку Росії з “кримськими диверсантами”, звернувся до влади Грузії з проханням надати йому політичний притулок. Про це Ізотов повідомив в коментарі Крим.Реалії, передає УНН.
“Щодо мене проводилася дослідча перевірка за мої пости у соціальних мережах з даними силовиків, які розганяли літні московські мітинги. Хоча вона закінчилася відмовою в порушенні кримінальної справи, я чудово розумію, що по відношенню до мене в будь-який момент можуть сфабрикувати будь-яку справу і оголосити в розшук”, — розповів Ізотов.
За словами журналіста, поданням запиту про притулок він “захищається від можливої видачі в Росію”.
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“Зараз я разом із колегою відкриваю в Грузії неурядову організацію, яка займатиметься захистом прав російських політв’язнів. У Росії люди, які займаються такою діяльністю, теж можуть стати жертвами репресій. Мені здається, що перебуваючи тут я зможу зробити більше”, — пояснив своє рішення Юрій Ізотов.
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Громадський активіст, журналіст Юрій Ізотов залишив Росію в грудні 2016 року. На батьківщині йому загрожує кримінальне переслідування за участь в антивоєнних акціях в Києві.
У липні 2016 року Ізотовим зацікавилася ФСБ Росії, коли він повертався з Луганської області, де, як волонтер, допомагав місцевим жителям відновлювати зруйновані від бойових дій будинки. Активісту погрожували псуванням закордонного паспорта і порушенням кримінальної справи.
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