Росія утримує 89 осіб за звинуваченням у тероризмі в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Росія утримує за гратами 89 людей по кримським справах. Їх звинувачують по терористичних статтях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кримську правозахисну групу.
"За даними Кримської правозахисної групи, Росія тільки по "кримським справах" утримує за гратами мінімум 89 осіб", - сказано в повідомленні.
Уточнюється, що серед них є як кримські татари, так і українці.
"Щонайменше 65 людей, в основному кримських татар, яких утримують у так званій "справі Хізб ут-Тахрір", їх звинувачують у терористичних статтях. Якщо говорити про українців, то серед них, наприклад, активіст Олег Приходько, який був затриманий в цьому році. Також є так звані "українські диверсанти", - зазначила правозахисниця, голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.
За її словами, права цих людей грубо порушуються.
"Були фальсифікації доказів, вони незаконно перебувають зараз за гратами і повинні бути звільнені", - додала Ольга Скрипник.
Нагадаємо, в Меджлісі заявили, що діалогу з Зеленським про звільнення кримських татар поки немає.