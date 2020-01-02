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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Россия удерживает 89 человек по обвинению в терроризме в Крыму

Россия удерживает 89 человек по обвинению в терроризме в Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. Россия удерживает за решеткой 89 людей по крымским делам. Их обвиняют по террористических статьях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

“По данным Крымской правозащитной группы, Россия только по „крымским делам“ удерживает за решеткой минимум 89 человек”, — сказано в сообщении.

Уточняется, что среди них есть как крымские татары, так и украинцы.

“По меньшей мере 65 человек, в основном крымских татар, содержащихся по так называемому “делу Хизб ут-Тахрир”, их обвиняют в террористических статьях. Если говорить об украинцах, то среди них, например, активист Олег Приходько, который был задержан в этом году. Также есть так называемые “Украинские диверсанты”, — отметила правозащитница, председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

По ее словам, права этих людей грубо нарушаются.

“Были фальсификации доказательств, они незаконно находятся сейчас за решеткой и должны быть освобождены”, — добавила Ольга Скрипник.

Напомним, в Меджлисе заявили, что диалога с Зеленским об освобождении крымских татар пока нет.

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