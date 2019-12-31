Журналіста Гайворонського депортували з Криму на материкову Україну - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про депортацію з окупованого Криму на материкову частину України блогера та журналіста Євгена Гайворонського, який раніше підтримував анексію півострова. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Рефата Чубарова у Facebook.
Євгена Гайворонського, журналіста, який жив в тимчасово окупованому Криму та під час вторгнення російських військ підтримав дії Росії по захопленню Криму, сьогодні вночі депортовано на материкову частину України, написав Чубаров.
Як повідомив Чубарову Євген Гайворонський, його, в супроводі співробітників ФСБ і міграційної служби Росії було видворено в районі прикордонного переходу між Росією і Україною Чертково-Мілове в Луганській області.
За слова голови Меджлісу, зараз Євген Гайворонський має бути вже в Бахмуті, звідки він збирається слідувати до Києва.
Нагадаємо, підконтрольний Росії Ялтинський міський суд прийняв рішення депортувати ялтинського активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського "з території Росії".