В окупованому Криму "суд" вирішив депортувати блогера Гайворонського "з території Росії"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Підконтрольний Росії Ялтинський міський суд прийняв рішення депортувати ялтинського активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського "з території Росії". Про це розповів адвокат Олексій Ладін у коментарі проекту "Крим.Реалії", передає УНН.
"Примусове видворення з території Росії. На даний момент він відправлений за рішенням суду в спеціальний центр поліції, центр тримання осіб, які підлягають видворенню, який знаходиться в Краснодарському краї (Росія). Судові пристави провели особистий обшук, після чого Гайворонського відправили в цей центр. Ще не було таких прецедентів, щоб громадян України депортували таким чином", - розповів адвокат.
Ладін припустив, що оскільки Гайворонський зареєстрований на Донбасі, а його депортують за місцем реєстрації, то "як би його не депортували в ДНР".
Також, на даний момент немає підтвердження цієї інформації від відповідних відомств анексованого Криму.
Нагадаємо, російські силовики затримали Гайворонського 22 жовтня. Тоді суд заарештував його на 15 діб за звинуваченням в ухиленні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення.
У травні цього року суд в окупованому Криму заарештував блогера Гайворонського.
Також, 26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб.
Окрім того, суд зобов’язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.
Гайворонський назвав "маячнею" звинувачення у вживанні наркотиків.
Як повідомлялося раніше в УНН, суд в окупованому Криму залишив під арештом ялтинського журналіста Гайворонського.