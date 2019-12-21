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В оккупированном Крыму "суд" решил депортировать блогера Гайворонского "с территории России"

В оккупированном Крыму "суд" решил депортировать блогера Гайворонского "с территории России"

Киев  •  УНН

 • 10811 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Подконтрольный России Ялтинский городской суд принял решение депортировать ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского "с территории России". Об этом рассказал адвокат Алексей Ладин в комментарии проекта "Крим.Реалии", передает УНН.

"Принудительное выдворение с территории России. На данный момент он отправлен по решению суда в специальный центр полиции, центр содержания лиц, подлежащих выдворению, который находится в Краснодарском крае (Россия). Судебные приставы провели личный обыск, после чего Гайворонского отправили в этот центр. Еще не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом", - рассказал адвокат.

Ладин предположил, что поскольку Гайворонский зарегистрирован на Донбассе, а его депортируют по месту регистрации, то "как бы его не депортировали в ДНР".

Также, на данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств аннексированного Крыма.

Напомним, российские силовики задержали Гайворонского 22 октября. Тогда суд арестовал его на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях.

В мае этого года суд в оккупированном Крыму арестовал блогера Гайворонского.

Также, 26 марта Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических средств, позже в тот же день подконтрольный России Мировой суд в Ялте арестовал Гайворонского на 12 суток.

Кроме того, суд обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости.

Гайворонский назвал "бредом" обвинения в употреблении наркотиков.

Как сообщалось ранее в УНН, суд в оккупированном Крыму оставил под арестом ялтинского журналиста Гайворонского.

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