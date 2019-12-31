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Журналиста Гайворонского депортировали из Крыма на материковую Украину - Чубаров

Журналиста Гайворонского депортировали из Крыма на материковую Украину - Чубаров

Киев  •  УНН

 • 17964 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о депортации из оккупированного Крыма на материковую часть Украины блогера и журналиста Евгения Гайворонского, который ранее поддерживал аннексию полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Рефата Чубарова в Facebook.

Евгения Гайворонского, журналиста, жившего во временно оккупированном Крыму и во время вторжения российских войск, который поддержал действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины, написал Чубаров.

Как сообщил Чубарову Евгений Гайворонский, его в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое в Луганской области.

По слова председателя Меджлиса, сейчас Евгений Гайворонский должно быть уже в Бахмуте, откуда он собирается следовать в Киев.

Напомним, подконтрольный России Ялтинский городской суд принял решение депортировать ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского "с территории России".

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