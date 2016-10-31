Український арбітр С.Бойко отримав призначення на матч Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Український арбітр Сергій Бойко отримав призначення на матч четвертого туру групового турніру розіграшу Ліги Європи сезону 2016/2017 років, передає УНН з посиланням на ФФУ.
Комітет арбітрів УЄФА доручив бригаді арбітрів на чолі з Сергієм Бойком провести зустріч між грецьким “Панатінаїкосом” та бельгійським “Стандардом”. Матч відбудеться 3 листопада о 22:05 за місцевим часом в Афінах.
Допомагатимуть Сергію Бойку асистенти Олександр Корнійко та Володимир Володін. Додаткові асистенти арбітра — Анатолій Абдула та Анатолій Жабченко Четвертий арбітр — Ігор Альохін. Спостерігач арбітражу — Кай Натрі (Фінляндія).
Як повідомляв УНН, матч “Бенфіка” - “Динамо” розсудить французька бригада арбітрів.