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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Український арбітр С.Бойко отримав призначення на матч Ліги Європи

Український арбітр С.Бойко отримав призначення на матч Ліги Європи

Київ • УНН

 • 7969 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Український арбітр Сергій Бойко отримав призначення на матч четвертого туру групового турніру розіграшу Ліги Європи сезону 2016/2017 років, передає УНН з посиланням на ФФУ.

Комітет арбітрів УЄФА доручив бригаді арбітрів на чолі з Сергієм Бойком провести зустріч між грецьким “Панатінаїкосом” та бельгійським “Стандардом”. Матч відбудеться 3 листопада о 22:05 за місцевим часом в Афінах.

Допомагатимуть Сергію Бойку асистенти Олександр Корнійко та Володимир Володін. Додаткові асистенти арбітра — Анатолій Абдула та Анатолій Жабченко Четвертий арбітр — Ігор Альохін. Спостерігач арбітражу — Кай Натрі (Фінляндія).

Як повідомляв УНН, матч “Бенфіка” - “Динамо” розсудить французька бригада арбітрів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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