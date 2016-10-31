Украинский арбитр С.Бойко получил назначение на матч Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинский арбитр Сергей Бойко получил назначение на матч четвертого тура группового турнира розыгрыша Лиги Европы сезона 2016/2017 годов, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
Комитет арбитров УЕФА поручил бригаде арбитров во главе с Сергеем Бойко провести встречу между греческим "Панатинаикосом" и бельгийским "Стандардом". Матч состоится 3 ноября в 22:05 по местному времени в Афинах.
Помогать Сергею Бойко будут ассистенты Александр Корнийко и Владимир Володин. Дополнительные ассистенты арбитра - Анатолий Абдула и Анатолий Жабченко. Четвертый арбитр - Игорь Алехин. Наблюдатель арбитража - Кай Натри (Финляндия).
Как сообщал УНН, матч "Бенфика" - "Динамо" рассудит французская бригада арбитров.