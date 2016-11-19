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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Українських військових у Широкиному обстріляли з танків

Українських військових у Широкиному обстріляли з танків

Київ • УНН

 • 7871 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Широкиному окупанти тричі обстріляли з танків позиції українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

“У Широкиному відбулося три потужних обстріли танками наших позицій, чого не було вже давно. Також окупанти масово застосовують міномети та БМП”, — зазначив А.Лисенко.

Раніше речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що учора, 18 листопада, в зоні АТО зафіксували понад 80 мінометних обстрілів по позиціям українських військових.

Українські Національні Новини

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