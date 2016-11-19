Українських військових у Широкиному обстріляли з танків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Широкиному окупанти тричі обстріляли з танків позиції українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“У Широкиному відбулося три потужних обстріли танками наших позицій, чого не було вже давно. Також окупанти масово застосовують міномети та БМП”, — зазначив А.Лисенко.
Раніше речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що учора, 18 листопада, в зоні АТО зафіксували понад 80 мінометних обстрілів по позиціям українських військових.