Украинских военных в Широкино обстреляли из танков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Широкино оккупанты трижды обстреляли из танков позиции украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"В Широкино произошло три мощных обстрелы танками наших позиций, чего не было уже давно. Также оккупанты массово применяют минометы и БМП ", - отметил А.Лысенко.
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что вчера, 18 ноября, в зоне АТО зафиксировали более 80 минометных обстрелов по позициям украинских военных.