Українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Збройні сили України знищили на донецькому напрямку ворожий ударний вертоліт Ка-52, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
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"Близько 21.00 на донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52!! Горіть у пеклі!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 218 500 осіб, 3965 танків та сотень одиниць військової техніки.