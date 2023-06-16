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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52

Київ • УНН

 • 1010795 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Збройні сили України знищили на донецькому напрямку ворожий ударний вертоліт Ка-52, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.

Українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52

Цитата

"Близько 21.00 на донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52!! Горіть у пеклі!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 218 500 осіб, 3965 танків та сотень одиниць військової техніки.

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