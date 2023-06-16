Украинские военные уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52

Цитата

"Около 21.00 на донецком направлении подразделением Воздушных Сил уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52!!! Горите в аду!" - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 218 500 человек, 3965 танков и сотен единиц военной техники.