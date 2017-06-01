Українські військові сьогодні будуть дотримуватись "режиму тиші" в зоні АТО - СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Українські військовослужбовці 1 червня будуть дотримуватись "режиму тиші" в зоні АТО. Це підтвердила напередодні українська сторона СЦКК, передає УНН.
"Українська сторона, безумовно дотримуючись мінських домовленостей, підтримує прагнення щодо дотримання “режиму тиші” вздовж всієї лінії розмежування сторін у районі проведення АТО на Донбасі. 31 травня керівництво ЗС України віддало розпорядження командирам всіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння та боєприпасів у період з 00:00 годин 01.06.2017 до 00:00 годин 02.06.2017", - йдеться у повідомленні.
При цьому вказано, що у разі виникнення з боку противника загрози життю військовослужбовців, мирних жителів, а також спроб зміни лінії зіткнення, "підрозділи Збройних сил України будуть готові, виключно у відповідь, застосувати зброю".
Нагадаємо, 1 червня відзначається День захисту дітей.