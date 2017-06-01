Украинские военные сегодня будут придерживаться "режима тишины" в зоне АТО - СЦКК

"Украинская сторона, безусловно соблюдая минские договоренности, поддерживает стремление соблюдения "режима тишины" вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе. 31 мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00:00 часов 01.06.2017 до 00:00 часов 02.06.2017", - говорится в сообщении.

При этом указано, что в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, "подразделения Вооруженных сил Украины будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие".

Напомним, 1 июня отмечается День защиты детей.