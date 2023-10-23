Українські військові моряки беруть участь у багатонаціональному навчанні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сьогодні українські військові моряки беруть участь у багатонаціональних навчаннях “Joint Warrior -23-ІІ”, які проводяться в межах територіальних вод Великої Британії. Про це повідомили ВМС ЗС України, пише УНН.
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Від ВМС ЗС України до практичних дій в морі залучаються протимінні кораблі “Черкаси” та “Чернігів”, участь яких відбувається в рамках комплексної підготовки зазначених підрозділів, під керівництвом менторів Королівських ВМС Великої Британії.
До складу учасників увійшли Королівські ВМС та Королівські повітряні сили разом з сухопутними військами Великої Британії. Також, окрім України, у навчаннях беруть участь кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, ФРН, та Данії.
Основна мета підготовки полягає у досягнені особовим складом екіпажів та штаба тактичної групи протимінних дій відповідного рівня готовності до виконання завдань за призначенням, а також взаємосумісності з протимінними підрозділами країн-партнерів. Окрім того, відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій, вказали в ВМС.
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