Українські військові завершили курс підготовки у Британії під керівництвом канадських інструкторів
Київ • УНН
КИЇВ.18 вересня. УНН. Українських військові успішно закінчили курс базової загальновійськової підготовки у Великій Британії під керівництвом канадських інструкторів та вирушили додому. У церемонії урочистих проводів взяв участь міністр національної оборони Канади Білл Блер. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Навчання відбулися у рамках канадської операції UNIFIER у Великій Британії та британської багатонаціональної місії «ІНТЕРФЛЕКС».
Упродовж п’яти тижнів інструктори та інструкторки з Канади навчали українських новобранців базовим навичкам володіння зброєю, тактиці, медицині, патрулюванню, саперній справі тощо.
Настав час, коли військовим треба вертатися і ставати на захист Батьківщини. Усі представники Канади разом з міністром оборони зібралися для салютування автобусам, що прямували до України.
Доповнення
Під час свого візиту міністр Блер також зустрівся з керівником операції «ІНТЕРФЛЕКС» полковником Джеймсом Турстаном та представниками Збройних Сил України. Він відвідав полігон з окопами і особисто ознайомився з навчальними процесом українських новобранців під керівництвом канадійців.
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«Під час мого візиту до військового тренувального табору я на власні очі побачив, як Збройні Сили Канади навчають українських новобранців навичкам, необхідним для захисту суверенітету своєї країни. Канада та Сполучене Королівство разом підтримують Україну, яка бореться проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії. Канада високо оцінює мужність і силу українців, і ми продовжуватимемо підтримувати їх всебічною військовою допомогою, яка необхідна для боротьби та перемоги», — сказав міністр Блер.
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Доповнення
З серпня 2022 року особовий склад Канади, дислокований у Великій Британії, вже підготував близько 2600 новобранців Збройних Сил України у співпраці з британською операцією «ІНТЕРФЛЕКС».
З початку 2022 року Канада виділила понад 8 мільярдів доларів допомоги Україні, зокрема понад 1,8 мільярда доларів військової допомоги.