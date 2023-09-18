Украинские военные завершили курс подготовки в Британии под руководством канадских инструкторов

Детали

Учения состоялись в рамках канадской операции UNIFIER в Великобритании и британской многонациональной миссии «ИНТЕРФЛЕКС».

В течение пяти недель инструкторы и инструкторки из Канады обучали украинских новобранцев базовым навыкам владения оружием, тактике, медицине, патрулированию, саперному делу и тому подобное.

Настало время, когда военным надо возвращаться и становиться на защиту Родины. Все представители Канады вместе с министром обороны собрались для салютования автобусам, которые направлялись в Украину.

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Во время своего визита министр Блэр также встретился с руководителем операции «ИНТЕРФЛЕКС» полковником Джеймсом Турстаном и представителями Вооруженных Сил Украины. Он посетил полигон с окопами и лично ознакомился с учебными процессом украинских новобранцев под руководством канадцев.

Цитата

«Во время моего визита в военный тренировочный лагерь я воочию увидел, как Вооруженные Силы Канады обучают украинских новобранцев навыкам, необходимым для защиты суверенитета своей страны. Канада и Соединенное Королевство вместе поддерживают Украину, которая борется против незаконного и неоправданного вторжения России. Канада высоко оценивает мужество и силу украинцев, и мы будем продолжать поддерживать их всесторонней военной помощью, которая необходима для борьбы и победы», — сказал министр Блэр.

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Дополнение

С августа 2022 года личный состав Канады, дислоцированный в Великобритании, уже подготовил около 2600 новобранцев Вооруженных Сил Украины в сотрудничестве с британской операцией «ИНТЕРФЛЕКС».

С начала 2022 года Канада выделила более 8 миллиардов долларов помощи Украине, в том числе более 1,8 миллиарда долларов военной помощи.