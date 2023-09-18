Майже 1000 українських морських піхотинців пройшли десантну підготовку у Британії і повертаються додому
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Британські морпіхи та спецпризначенці навчали українців вести десантні операції на малих човнах, зокрема висадки на узбережжі. Тепер майже 1000 українських морських піхотинців повертаються додому після піврічної підготовки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Під час навчання британські командос проводили підготовку для українських військових з виконання десантних операцій та висадки на суходіл з використанням надувних човнів.
Це перша програма десантної підготовки, яку Велика Британія проводить для України. Її кульмінацією стало планування та проведення рейдових операцій українськими морськими піхотинцями вдень і вночі.
Курс пройшли близько 900 українських морських піхотинців. Він включав:
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- тренування з використання протитанкових комплексів NLAW, переносних ЗРК Stinger, мінометів і безпілотників для розвідки,
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- знищення перешкод, наприклад, “зубів дракона” за допомогою вибухівки.
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Під час тренувань використовується та ж зброя, яку, серед іншого, Велика Британія надала Україні у межах військової підтримки. Це понад 10 тис. одиниць протитанкової зброї, включно з тисячами систем NLAW.
У минулому українські курсанти мали різні професії. Багато були цивільними і прийшли добровольцями, не маючи попереднього військового досвіду, а інші — перейшли з інших підрозділів Збройних Сил України. Деякі вже брали участь у бойових діях на передовій.
Навчання проводили інструктори з 42-го та 47-го штурмового підрозділу морських піхотинців разом з армійськими спецпризначенцями британських Сухопутних військ з 24-го інженерного підрозділу та 29-го підрозділу Королівської артилерії. Інструктори Корпусу морської піхоти Нідерландів також брали участь у навчанні.
Доповнення
Кожна група проходила сувору п’ятитижневу програму, яка розвивала індивідуальні навички перебування та виживання у польових умовах, першої медичної допомоги, ближнього бою, фізичної підготовки та планування дій підрозділу за наближеними до реальних сценаріями. Підготовка сприятиме подальшій підтримці спроможності України розвивати власні морські сили та розробляти міжнародну концепцію навчання морської піхоти.
Контекст
Понад 20 тис. новобранців Збройних Сил України вже пройшли підготовку у Великій Британії з початку 2022 року. Їх навчали основним воєнним навичкам, включно з техніками бою в окопах та місті, лідерським навичкам та медичній підготовці.
На початку 2023 року Велика Британія зобов’язалася навчити 20 тис. українських новобранців — майже удвічі більше ніж торік — за однією з найбільших подібних програм у світі.
Окрім бойових навичок, Сполучене Королівство надає широкий спектр програм, які включають медичну підготовку, душпастирську допомогу, духовну підтримку та моральне наставництво.
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Операцію Interflex та підготовку морської піхоти разом з Великою Британією підтримують Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція.
Велика Британія, як і раніше, повністю віддана підтримці України. £2,3 мільярда виділено на подальшу військову підтримку до кінця 2023 року, а додаткові боєприпаси та обладнання будуть доставлені в найближчі місяці. Подальша допомога Уряду Великої Британії продовжується у формі гуманітарної та економічної підтримки.