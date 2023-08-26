Українські прикордонники пройшли навчання у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Українські прикордонники пройшли військовий вишкіл у Великій Британії. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, передає УНН.
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Зазначається, що група бійців уже повернулася з інтенсивних навчань, опанувавши необхідні на війні знання та навички.
Підготовка містила
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- надання першої медичної допомоги,
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- патрулювання,
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- відпрацювання бою в обороні та в польових умовах.
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Особлива увага приділялася військовій тактиці в урбаністичній місцевості та зачистці будівель.
Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що станом на серпень 2023 року його країна підготувала вже 6 тисяч українських військових.
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