Українські прикордонники пройшли навчання у Великій Британії

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Зазначається, що група бійців уже повернулася з інтенсивних навчань, опанувавши необхідні на війні знання та навички.

Підготовка містила



надання першої медичної допомоги,



патрулювання,



відпрацювання бою в обороні та в польових умовах.



Особлива увага приділялася військовій тактиці в урбаністичній місцевості та зачистці будівель.

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що станом на серпень 2023 року його країна підготувала вже 6 тисяч українських військових.

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