Украинские пограничники прошли обучение в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Украинские пограничники прошли военную подготовку в Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что группа бойцов уже вернулась из интенсивных учений, овладев необходимыми на войне знаниями и навыками.
Подготовка включала
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- оказание первой медицинской помощи,
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- патрулирование,
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- отработку боя в обороне и в полевых условиях.
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Особое внимание уделялось военной тактике в урбанистической местности и зачистке зданий.
Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что по состоянию на август 2023 года его страна подготовила уже 6 тысяч украинских военных.
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