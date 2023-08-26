Украинские пограничники прошли обучение в Великобритании

Детали

Отмечается, что группа бойцов уже вернулась из интенсивных учений, овладев необходимыми на войне знаниями и навыками.

Подготовка включала



оказание первой медицинской помощи,



патрулирование,



отработку боя в обороне и в полевых условиях.



Особое внимание уделялось военной тактике в урбанистической местности и зачистке зданий.

Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что по состоянию на август 2023 года его страна подготовила уже 6 тысяч украинских военных.

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