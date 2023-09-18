Почти 1000 украинских морских пехотинцев прошли десантную подготовку в Британии и возвращаются домой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Британские морпехи и спецназовцы учили украинцев вести десантные операции на малых лодках, в частности высадки на побережье. Теперь почти 1000 украинских морских пехотинцев возвращаются домой после полугодовой подготовки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
Детали
Во время учений британские коммандос проводили подготовку для украинских военных по выполнению десантных операций и высадки на сушу с использованием надувных лодок.
Это первая программа десантной подготовки, которую Великобритания проводит для Украины. Ее кульминацией стало планирование и проведение рейдовых операций украинскими морскими пехотинцами днем и ночью.
Курс прошли около 900 украинских морских пехотинцев. Он включал:
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- тренировки по использованию противотанковых комплексов NLAW, переносных ЗРК Stinger, минометов и беспилотников для разведки,
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- уничтожения препятствий, например, “зубов дракона” с помощью взрывчатки.
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Во время тренировок используется то же оружие, которое, среди прочего, Великобритания предоставила Украине в рамках военной поддержки. Это более 10 тыс. единиц противотанкового оружия, включая тысячи систем NLAW.
В прошлом украинские курсанты имели разные профессии. Многие были гражданскими и пришли добровольцами, не имея предыдущего военного опыта, а другие — перешли из других подразделений Вооруженных Сил Украины. Некоторые уже участвовали в боевых действиях на передовой.
Обучение проводили инструкторы из 42-го и 47-го штурмового подразделения морских пехотинцев вместе с армейскими спецназовцами британских Сухопутных войск из 24-го инженерного подразделения и 29-го подразделения Королевской артиллерии. Инструкторы Корпуса морской пехоты Нидерландов также принимали участие в учениях.
Дополнение
Каждая группа проходила строгую пятинедельную программу, которая развивала индивидуальные навыки пребывания и выживания в полевых условиях, первой медицинской помощи, ближнего боя, физической подготовки и планирования действий подразделения по приближенным к реальным сценариям. Подготовка будет способствовать дальнейшей поддержке способности Украины развивать собственные морские силы и разрабатывать международную концепцию обучения морской пехоты.
Контекст
Более 20 тыс. новобранцев Вооруженных Сил Украины уже прошли подготовку в Великобритании с начала 2022 года. Их обучали основным военным навыкам, включая техники боя в окопах и городе, лидерским навыкам и медицинской подготовке.
В начале 2023 года Великобритания обязалась обучить 20 тыс. украинских новобранцев — почти вдвое больше чем в прошлом году — по одной из крупнейших подобных программ в мире.
Кроме боевых навыков, Соединенное Королевство предоставляет широкий спектр программ, которые включают медицинскую подготовку, пастырскую помощь, духовную поддержку и моральное наставничество.
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Операцию Interflex и подготовку морской пехоты вместе с Великобританией поддерживают Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.
Великобритания по-прежнему полностью привержена поддержке Украины. £2,3 миллиарда выделено на дальнейшую военную поддержку до конца 2023 года, а дополнительные боеприпасы и оборудование будут доставлены в ближайшие месяцы. Дальнейшая помощь Правительства Великобритании продолжается в форме гуманитарной и экономической поддержки.