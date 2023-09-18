Почти 1000 украинских морских пехотинцев прошли десантную подготовку в Британии и возвращаются домой

ukru
Эксклюзив
13:47 • 3977 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 10343 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 12907 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 28314 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 101534 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 125043 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 154217 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 187086 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136869 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127101 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 115937 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 45388 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 107955 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 72165 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 40555 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 154249 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 187112 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 131210 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 138048 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 174986 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 23243 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 107955 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 151492 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 158601 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 162696 просмотра
Актуальное
Почти 1000 украинских морских пехотинцев прошли десантную подготовку в Британии и возвращаются домой

Почти 1000 украинских морских пехотинцев прошли десантную подготовку в Британии и возвращаются домой

Киев • УНН

 • 231275 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Британские морпехи и спецназовцы учили украинцев вести десантные операции на малых лодках, в частности высадки на побережье. Теперь почти 1000 украинских морских пехотинцев возвращаются домой после полугодовой подготовки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Во время учений британские коммандос проводили подготовку для украинских военных по выполнению десантных операций и высадки на сушу с использованием надувных лодок.

Это первая программа десантной подготовки, которую Великобритания проводит для Украины. Ее кульминацией стало планирование и проведение рейдовых операций украинскими морскими пехотинцами днем и ночью.

Курс прошли около 900 украинских морских пехотинцев. Он включал:

  • тренировки по использованию противотанковых комплексов NLAW, переносных ЗРК Stinger, минометов и беспилотников для разведки,
  • уничтожения препятствий, например, “зубов дракона” с помощью взрывчатки.

Во время тренировок используется то же оружие, которое, среди прочего, Великобритания предоставила Украине в рамках военной поддержки. Это более 10 тыс. единиц противотанкового оружия, включая тысячи систем NLAW.

В прошлом украинские курсанты имели разные профессии. Многие были гражданскими и пришли добровольцами, не имея предыдущего военного опыта, а другие — перешли из других подразделений Вооруженных Сил Украины. Некоторые уже участвовали в боевых действиях на передовой.

Обучение проводили инструкторы из 42-го и 47-го штурмового подразделения морских пехотинцев вместе с армейскими спецназовцами британских Сухопутных войск из 24-го инженерного подразделения и 29-го подразделения Королевской артиллерии. Инструкторы Корпуса морской пехоты Нидерландов также принимали участие в учениях.

Дополнение

Каждая группа проходила строгую пятинедельную программу, которая развивала индивидуальные навыки пребывания и выживания в полевых условиях, первой медицинской помощи, ближнего боя, физической подготовки и планирования действий подразделения по приближенным к реальным сценариям. Подготовка будет способствовать дальнейшей поддержке способности Украины развивать собственные морские силы и разрабатывать международную концепцию обучения морской пехоты.

Контекст

Более 20 тыс. новобранцев Вооруженных Сил Украины уже прошли подготовку в Великобритании с начала 2022 года. Их обучали основным военным навыкам, включая техники боя в окопах и городе, лидерским навыкам и медицинской подготовке.

В начале 2023 года Великобритания обязалась обучить 20 тыс. украинских новобранцев — почти вдвое больше чем в прошлом году — по одной из крупнейших подобных программ в мире.

Кроме боевых навыков, Соединенное Королевство предоставляет широкий спектр программ, которые включают медицинскую подготовку, пастырскую помощь, духовную поддержку и моральное наставничество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские пограничники прошли обучение в Великобритании

Операцию Interflex и подготовку морской пехоты вместе с Великобританией поддерживают Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Великобритания по-прежнему полностью привержена поддержке Украины. £2,3 миллиарда выделено на дальнейшую военную поддержку до конца 2023 года, а дополнительные боеприпасы и оборудование будут доставлены в ближайшие месяцы. Дальнейшая помощь Правительства Великобритании продолжается в форме гуманитарной и экономической поддержки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы