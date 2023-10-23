Украинские военные моряки принимают участие в многонациональных учениях

Детали

От ВМС ВС Украины к практическим действиям в море привлекаются противоминные корабли “Черкассы” и “Чернигов”, участие которых происходит в рамках комплексной подготовки указанных подразделений, под руководством менторов Королевских ВМС Великобритании.

В состав участников вошли Королевские ВМС и Королевские воздушные силы вместе с сухопутными войсками Великобритании. Также, кроме Украины, в учениях принимают участие корабли и суда от Нидерландов, Бельгии, Польши, ФРГ и Дании.

Основная цель подготовки заключается в достижении личным составом экипажей и штаба тактической группы противоминных действий соответствующего уровня готовности к выполнению задач по назначению, а также совместимости с противоминными подразделениями стран-партнеров. Кроме того, отрабатываются вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО. Целью является приобретение опыта действий в международной среде во время проведения объединенных многонациональных операций, указали в ВМС.

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