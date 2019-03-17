Українські веслувальники здобули низку нагород на турнірі в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Збірна України завоювала командний трофей других за заліком змагань "Gloria Cup", які проводилися в турецькому Белеку під егідою Міжнародної Федерації каное. Про це інформує Федерація каное України, передає УНН.
Серед каноїстів першим став Юрій Вандюк (24:15,68), а Віталій Вергелес став третім (24:54,46). У змаганнях жінок Людмила Лузан фінішувала третьою (27:53,30), пропустивши вперед Ольгу Клімову та Альону Ноздрьову з Білорусії.
У перегонах байдарочниць Марія Повх також піднялася на третю сходинку (23:53,41). Попереду – Міліца Старович та Крістіна Бедекс із Сербії. В категорії "молодь" першою фінішувала Наталія Докієнко (24:17,39), другою – Тетяна Єднак (24:28,12).
Варто зазначити, що у цьому році у перегонах брали участь 160 спортсменів з 11 країн (Туреччині, Казахстану, України, Білорусії, Сербії, Великобританії, Хорватії, Латвії, Болгарії, Естонії та Данії).
Нагадаємо, перемогою капітана збірної команди України з шашок ЗМСУ Юрія Анікєєва (Харків) завершився етап Кубка світу з міжнародних шашокве, що проходив в турецькій Анталії