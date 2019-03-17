Украинские гребцы получили ряд наград на турнире в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сборная Украины завоевала командный трофей вторых по зачетом соревнований "Gloria Cup", которые проводились в турецком Белеке под эгидой Международной Федерации каноэ. Об этом сообщает Федерация каноэ Украины, передает УНН.
Среди каноистов первым стал Юрий Вандюк (24: 15,68), а Виталий Вергелес стал третьим (24: 54,46). В соревнованиях женщин Людмила Лузан финишировала третьей (27: 53,30), пропустив вперед Ольгу Климову и Алену Ноздреву из Белоруссии.
В гонке байдарочниц Мария Повх также поднялась на третью строчку (23: 53,41). Впереди - Милица Старович и Кристина Бедекс из Сербии. В категории "молодежь" первой финишировала Наталья Докиенко (24: 17,39), второй - Татьяна Еднак (24: 28,12).
Стоит отметить, что в этом году в гонке участвовали 160 спортсменов из 11 стран (Турции, Казахстана, Украины, Белоруссии, Сербии, Великобритании, Хорватии, Латвии, Болгарии, Эстонии и Дании).
Напомним, победой капитана сборной команды Украины по шашкам ЗМСУ Юрия Аникеева (Харьков) завершился этап Кубка мира по международным шашкам, который проходил в турецкой Анталии