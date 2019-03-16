Українець тріумфував на етапі Кубку світу з шашок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Перемогою капітана збірної команди України з шашок ЗМСУ Юрія Анікєєва (Харків) завершився етап Кубка світу з міжнародних шашок, що проходив в турецькій Анталії, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
Для Анікєєва турнір мав особливе значення: здобуття 1 місця гарантувало включення до складу учасників історичного Першого чемпіонату світових майстрів Міжнародної асоціації інтелектуальних видів спорту, “ІМСА” (The 1st IMSA World Masters Championship), який пройде 12-19 травня 2019 у КНР.
Завдання Юрія ускладнювалося тривалою перервою в змаганнях, тому що він, разом із чемпіоном Європи з блискавичної гри Артемом Івановим (Дніпро), на відміну від конкурентів, бойкотували зазначений чемпіонат Європи, як організований в країні-агресорі.
Проте вже з перших турів Анікєєв продемонстрував вражаючу націленість на 1 місце: набравши 7 очок із 8 можливих (3 перемоги при 1-й нічиї) він впевнено очолив турнірну таблицю і довів турнір до заслуженої перемоги.
Додамо, що у змаганнях, які проходили за швейцарською системою у 9 турів, взяли участь провідні шашкісти із 11 країн світу.