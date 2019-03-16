Украинец победил на этапе Кубка мира по шашкам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Победой капитана сборной команды Украины по шашкам ЗМСУ Юрия Аникеева (Харьков) завершился этап Кубка мира по международным шашкам, который проходил в турецкой Анталии, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
Для Аникеева турнир имел особое значение: получение 1 места гарантировало включение в состав участников исторического Первого чемпионата мировых мастеров Международной ассоциации интеллектуальных видов спорта, “ИМСА” (The 1st IMSA World Masters Championship), который пройдет 12-19 мая 2019 года в КНР.
Задача Юрия осложнялось длительным перерывом в соревнованиях, потому что он, вместе с чемпионом Европы по молниеносной игре Артемом Ивановым (Днепр), в отличие от конкурентов, бойкотировали указанный чемпионат Европы, как организованный в стране-агрессору.
Однако уже с первых туров Аникеев продемонстрировал впечатляющую нацеленность на 1 место: набрав 7 очков из 8 возможных (3 победы при 1-й ничьи) он уверенно возглавил турнирную таблицу и доказал турнир до заслуженной победы.
Добавим, что в соревнованиях, которые проходили по швейцарской системе в 9 туров, приняли участие ведущие шашисты из 11 стран мира.