Українські параплавці вибороли 12 нагород на міжнародному турнірі у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Українські параплавці здобули 12 медалей на міжнародному турнірі серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору World Series Limoges, що проходив у французькому місті Лімож. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Зокрема, українська збірна виборола 2 золоті, 3 срібні, та 7 бронзових медалей.
Так, найуспішніше серед українців виступив Андрій Трусов, який переміг на дистанції 50 м вільним стилем, та Олександр Артюхов, який завоював "золото" на 100-метрівці на спині та "бронзу" у запливі на 100 м брасом серед юніорів.
Загалом, у змаганнях взяли участь 144 спортсмена з 29 країн світу. Команду України представляли 11 спортсменів з інвалідністю, 7 з них завоювали нагороди.
Українські параплавці також виконали кваліфікаційні нормативи до чемпіонату світу-2023, який відбудеться у Манчестері, Великій Британії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волейбол: Україна здобула другу поспіль перемогу у Золотій Євролізі - 2023