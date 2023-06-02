Українські параплавці вибороли 12 нагород на міжнародному турнірі у Франції

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Зокрема, українська збірна виборола 2 золоті, 3 срібні, та 7 бронзових медалей.

Так, найуспішніше серед українців виступив Андрій Трусов, який переміг на дистанції 50 м вільним стилем, та Олександр Артюхов, який завоював "золото" на 100-метрівці на спині та "бронзу" у запливі на 100 м брасом серед юніорів.

Загалом, у змаганнях взяли участь 144 спортсмена з 29 країн світу. Команду України представляли 11 спортсменів з інвалідністю, 7 з них завоювали нагороди.

Українські параплавці також виконали кваліфікаційні нормативи до чемпіонату світу-2023, який відбудеться у Манчестері, Великій Британії.

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