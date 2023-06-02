Украинские параплаватели завоевали 12 наград на международном турнире во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Украинские параплаватели получили 12 медалей на международном турнире среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения World Series Limoges, который проходил во французском городе Лимож. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
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В частности, украинская сборная завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.
Так, наиболее успешно среди украинцев выступил Андрей Трусов, который победил на дистанции 50 м вольным стилем, и Александр Артюхов, который завоевал "золото" на 100-метровке на спине и "бронзу" в заплыве на 100 м брассом среди юниоров.
В общем, в соревнованиях приняли участие 144 спортсмена из 29 стран мира. Команду Украины представляли 11 спортсменов с инвалидностью, 7 из них завоевали награды.
Украинские параплаватели также выполнили квалификационные нормативы к чемпионату мира-2023, который состоится в Манчестере, Великобритании.
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