Украинские параплаватели завоевали 12 наград на международном турнире во Франции

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В частности, украинская сборная завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Так, наиболее успешно среди украинцев выступил Андрей Трусов, который победил на дистанции 50 м вольным стилем, и Александр Артюхов, который завоевал "золото" на 100-метровке на спине и "бронзу" в заплыве на 100 м брассом среди юниоров.

В общем, в соревнованиях приняли участие 144 спортсмена из 29 стран мира. Команду Украины представляли 11 спортсменов с инвалидностью, 7 из них завоевали награды.

Украинские параплаватели также выполнили квалификационные нормативы к чемпионату мира-2023, который состоится в Манчестере, Великобритании.

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