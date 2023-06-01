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Волейбол: Україна здобула другу поспіль перемогу у Золотій Євролізі - 2023

Волейбол: Україна здобула другу поспіль перемогу у Золотій Євролізі - 2023

Київ • УНН

 • 901131 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Чоловіча національна збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу у Золотій Євролізі- 2023. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Як зазначається, у другому матчі групового раунду підопічні Угіса Крастіньша здолали команду Хорватії з рахунком 3:0 (25:19, 25:18, 25:19). Поєдинок відбувся у польському місті Лодзь.

Так, українці взяли реванш за поразку хорватам у "бронзовому" поєдинку Золотої Євроліги минулого сезону (2:3).

У стартовому турі збірна перемогла суперників з Північної Македонії — 3:0. "Синьо-жовті" лідирують у групі В і наступний матч зіграють 3 червня проти команди Бельгії у місті Беверен.

До "Фіналу чотирьох" вийде команда, що посяде перше місце у групі.

Нагадаємо

Українська жіноча парна четвірка стала чемпіоном Європи з академічного веслування. Востаннє у цьому виді програми на чемпіонатах Європи українські веслувальниці перемагали 11 років тому.

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