Волейбол: Україна здобула другу поспіль перемогу у Золотій Євролізі - 2023
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Чоловіча національна збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу у Золотій Євролізі- 2023. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Як зазначається, у другому матчі групового раунду підопічні Угіса Крастіньша здолали команду Хорватії з рахунком 3:0 (25:19, 25:18, 25:19). Поєдинок відбувся у польському місті Лодзь.
Так, українці взяли реванш за поразку хорватам у "бронзовому" поєдинку Золотої Євроліги минулого сезону (2:3).
У стартовому турі збірна перемогла суперників з Північної Македонії — 3:0. "Синьо-жовті" лідирують у групі В і наступний матч зіграють 3 червня проти команди Бельгії у місті Беверен.
До "Фіналу чотирьох" вийде команда, що посяде перше місце у групі.
Нагадаємо
Українська жіноча парна четвірка стала чемпіоном Європи з академічного веслування. Востаннє у цьому виді програми на чемпіонатах Європи українські веслувальниці перемагали 11 років тому.