Волейбол: Украина одержала вторую подряд победу в Золотой Евролиге - 2023

Детали

Как отмечается, во втором матче группового раунда подопечные Угиса Крастиньша одолели команду Хорватии со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 25:19). Поединок состоялся в польском городе Лодзь.

Так, украинцы взяли реванш за поражение хорватам в "бронзовом" поединке Золотой Евролиги прошлого сезона (2:3).

В стартовом туре сборная победила соперников из Северной Македонии — 3:0. "Сине-желтые" лидируют в группе В и следующий матч сыграют 3 июня против команды Бельгии в городе Беверен.

В "Финал четырех" выйдет команда, которая займет первое место в группе.

Напомним

Украинская женская парная четвёрка стала чемпионом Европы по академической гребле. Последний раз в этом виде программы на чемпионатах Европы украинские гребцы побеждали 11 лет назад.