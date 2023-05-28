Вперше за 11 років: українки здобули "золото" на Чемпіонаті Європи з академічного веслування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. Українська жіноча парна четвірка стала чемпіоном Європи з академічного веслування. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Так, "золото" континентальної першості, що проходить у словенському місті Блед, здобув український екіпаж у складі Катерини Дудченко, Анастасії Коженкової, Наталії Довгодько та Дарини Верхогляд.
Зазначається, що востаннє у цьому виді програми на чемпіонатах Європи українські веслувальниці перемагали 11 років тому.
Доповнення
Два "золота" і дві "бронзи" здобули українці у перший день фіналів на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное, що проходить у польській Познані.