Кубок світу з веслування на байдарках і каное: українці вибороли одразу чотири нагороди
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Два "золота" і дві "бронзи" здобули українці у перший день фіналів на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное, що проходить у польській Познані. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Так, дворазова призерка Олімпійських ігор-2020 Людмила Лузан святкувала перемогу в каное-одиночці на дистанції 200 м з результатом 47,65 секунди.
Переможцями у байдарці-четвірці на 500 м стала українська команда чемпіонів світу-2021 у складі: Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна.
Крім того, Олександр Зайцев здобув бронзову медаль у байдарці-одиночці на 200 м, подолавши дистанцію за 37,37 секунди. Херсонський веслувальник вперше в кар'єрі став призером Кубка світу.
На третю сходинку п’єдесталу пошани у каное-четвірці на 500 м піднялися Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Володимир Савчин та Тарас Кузик.
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