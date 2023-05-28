Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ: украинцы завоевали сразу четыре награды
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Два "золота" и две "бронзы" завоевали украинцы в первый день финалов на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в польской Познани. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Так, двукратный призер Олимпийских игр-2020 Людмила Лузан праздновала победу в каноэ-одиночке на дистанции 200 м с результатом 47,65 секунды.
Победителями в байдарке-четверке на 500 м стала украинская команда чемпионов мира-2021 в составе: Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина.
Кроме того, Александр Зайцев получил бронзовую медаль в байдарке-одиночке на 200 м, преодолев дистанцию за 37,37 секунды. Херсонский гребец впервые в карьере стал призером Кубка мира.
На третью ступеньку пьедестала почета в каноэ-четверке на 500 м поднялись Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Владимир Савчин и Тарас Кузик.
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