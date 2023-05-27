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Українські рапіристки стали срібними призерками Чемпіонату Європи U-23

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Українські рапіристки стали срібними призерками чемпіонату Європи U-23 в командній першості. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Так, на шляху до медалі підопічні Ольги Лелейко перемогли суперниць з Польщі (43:40) та Румунії (41:40), але у фіналі поступилися команді Франції (28:45).

Віцечемпіонками стали: Ольга Сопіт, Аліна Полозюк, Крістіна Петрова та Надія Миронюк.

Загалом, у збірної України вже три медалі молодіжної континентальної першості в угорському Будапешті. Дві нагороди у Ольги Сопіт, яка крім командного "срібла" також здобула "золото" в особистій першості.

Молодіжний чемпіонат Європи з фехтування триватиме до 27 травня.

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