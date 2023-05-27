Українські рапіристки стали срібними призерками Чемпіонату Європи U-23
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Українські рапіристки стали срібними призерками чемпіонату Європи U-23 в командній першості. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Так, на шляху до медалі підопічні Ольги Лелейко перемогли суперниць з Польщі (43:40) та Румунії (41:40), але у фіналі поступилися команді Франції (28:45).
Віцечемпіонками стали: Ольга Сопіт, Аліна Полозюк, Крістіна Петрова та Надія Миронюк.
Загалом, у збірної України вже три медалі молодіжної континентальної першості в угорському Будапешті. Дві нагороди у Ольги Сопіт, яка крім командного "срібла" також здобула "золото" в особистій першості.
Молодіжний чемпіонат Європи з фехтування триватиме до 27 травня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: FIS продовжила рішення про недопуск до змагань з лижного спорту російських та білоруських спортсменів