Украинские рапиристки стали серебряными призерами Чемпионата Европы U-23

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Так, на пути к медали подопечные Ольги Лелейко победили соперниц из Польши (43:40) и Румынии (41:40), но в финале уступили команде Франции (28:45).

Вице-чемпионками стали: Ольга Сопит, Алина Полозюк, Кристина Петрова и Надежда Миронюк.

В общем, у сборной Украины уже три медали молодежного континентального первенства в венгерском Будапеште. Две награды у Ольги Сопит, которая кроме командного "серебра" также получила "золото" в личном первенстве.

Молодежный чемпионат Европы по фехтованию продлится до 27 мая.

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