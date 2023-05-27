Украинские рапиристки стали серебряными призерами Чемпионата Европы U-23
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Украинские рапиристки стали серебряными призерами чемпионата Европы U-23 в командном первенстве. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Так, на пути к медали подопечные Ольги Лелейко победили соперниц из Польши (43:40) и Румынии (41:40), но в финале уступили команде Франции (28:45).
Вице-чемпионками стали: Ольга Сопит, Алина Полозюк, Кристина Петрова и Надежда Миронюк.
В общем, у сборной Украины уже три медали молодежного континентального первенства в венгерском Будапеште. Две награды у Ольги Сопит, которая кроме командного "серебра" также получила "золото" в личном первенстве.
Молодежный чемпионат Европы по фехтованию продлится до 27 мая.
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