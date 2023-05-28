Впервые за 11 лет: украинки получили "золото" на Чемпионате Европы по академической гребле

Детали

Так, "золото" континентального первенства, проходящего в словенском городе Блед, завоевал украинский экипаж в составе Екатерины Дудченко, Анастасии Коженковой, Натальи Довгодько и Дарьи Верхогляд.

Отмечается, что последний раз в этом виде программы на чемпионатах Европы украинские гребцы побеждали 11 лет назад.

Дополнение

Два "золота" и две "бронзы" завоевали украинцы в первый день финалов на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в польской Познани.