Впервые за 11 лет: украинки получили "золото" на Чемпионате Европы по академической гребле
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. Украинская женская парная четверка стала чемпионом Европы по академической гребле. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Так, "золото" континентального первенства, проходящего в словенском городе Блед, завоевал украинский экипаж в составе Екатерины Дудченко, Анастасии Коженковой, Натальи Довгодько и Дарьи Верхогляд.
Отмечается, что последний раз в этом виде программы на чемпионатах Европы украинские гребцы побеждали 11 лет назад.
Дополнение
Два "золота" и две "бронзы" завоевали украинцы в первый день финалов на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в польской Познани.