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Українські моряки сьогодні повернуться з Греції

Українські моряки сьогодні повернуться з Греції

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня УНН. Сьогодні українські моряки, які 14 місяців перебували на судні Mekong Spirit, повертаюся до України (рейс Афіни-Стамбул-Одеса). Про це повідомив УНН заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

25.05.2017 р. поблизу о.Крит було затримано судно Mekong Spirit (прапор Мальти) за підозрою у контрабанді товарів військового призначення до країн/регіонів світу, які перебувають під санкціями ООН.

5 українців-членів екіпажу зазначеного судна залишалися в Греції у зв‘язку з проведенням слідчих дій.

Нагадаємо, Греція звільнила 12 українських моряків судна Mekong Spirit.

Як повідомили у консульстві, головна умова звільнення - обов'язкова щомісячна реєстрація в Генеральному консульстві Греції в Одесі.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що у тюрмах Греції наразі перебуває 161 українець. З них 112 осіб – за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.

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