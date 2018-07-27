Українські моряки сьогодні повернуться з Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня УНН. Сьогодні українські моряки, які 14 місяців перебували на судні Mekong Spirit, повертаюся до України (рейс Афіни-Стамбул-Одеса). Про це повідомив УНН заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
25.05.2017 р. поблизу о.Крит було затримано судно Mekong Spirit (прапор Мальти) за підозрою у контрабанді товарів військового призначення до країн/регіонів світу, які перебувають під санкціями ООН.
5 українців-членів екіпажу зазначеного судна залишалися в Греції у зв‘язку з проведенням слідчих дій.
Нагадаємо, Греція звільнила 12 українських моряків судна Mekong Spirit.
Як повідомили у консульстві, головна умова звільнення - обов'язкова щомісячна реєстрація в Генеральному консульстві Греції в Одесі.
Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що у тюрмах Греції наразі перебуває 161 українець. З них 112 осіб – за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.