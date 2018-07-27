Украинские моряки сегодня вернутся из Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля УНН. Сегодня украинские моряки, которые 14 месяцев находились на судне Mekong Spirit, возвращаюсь в Украину (рейс Афины-Стамбул-Одесса). Об этом сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
25.05.2017 г. вблизи о.Крит было задержано судно Mekong Spirit (флаг Мальты) по подозрению в контрабанде товаров военного назначения в странах/регионах, находящихся под санкциями ООН.
5 украинских членов экипажа указанного судна оставались в Греции в связи с проведением следственных действий.
Напомним, Греция освободила 12 украинских моряков судна Mekong Spirit.
Как сообщили в консульстве, главное условие освобождения - обязательное ежемесячная регистрация в Генеральном консульстве Греции в Одессе.
Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в тюрьмах Греции сейчас находится 161 украинец. Из них 112 человек - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.