Українські ФК увійшли до ТОП-5 клубів Європи за кількістю вихованців у елітних лігах

Одразу 3 українські клуби увійшли до списку найкращих у Європі. Мова про Динамо, Шахтар та Дніпро.

Київське Динамо розмістилося на 4-ій позиції (69 вихованців, які грають в елітних дивізіонах Європи). Шахтар – 5-й (67 футболістів). Дніпро ділить 38-41 місця з Манчестер Сіті, Монако та празькою Славією. В усіх чотирьох клубів по 32 гравці.

Вихованці Динамо в середньому проводять 13,1 матчу протягом року. Їхній середній вік складає 26,3 року. Показники Шахтаря – 12,0 та 26,1 відповідно. У Дніпра – 13,6 і 26,5.

Серед клубів-представників європейської ТОП-5 лідирує мадридський Реал (6 місце, 63 вихованці, Барселона (11-13 позиції, 50 вихованців) та Ліон (15 сходинка, 47 гравців).

Нагадаємо, як повідомив президент УАФ Андрій Павелко, "карантин вихідного дня" не завидить матчам чемпіонату України.