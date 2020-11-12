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Украинские ФК вошли в ТОП-5 клубов Европы по количеству воспитанников в элитных лигах

Киев  •  УНН

 • 17652 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал результаты ежегодного исследования, передает УНН.

Сразу 3 украинских клубов вошли в список лучших в Европе. Речь о Динамо, Шахтере и Днепре.

Киевское Динамо разместилось на 4-ой позиции (69 воспитанников, которые играют в элитных дивизионах Европы). Шахтер - 5-й (67 футболистов). Днепр делит 38-41 места с Манчестер Сити, Монако и пражской Славией. У всех четырех клубов по 32 игрока.

Воспитанники Динамо в среднем проводят 13,1 матча в течение года. Их средний возраст составляет 26,3 года. Показатели Шахтера - 12,0 и 26,1 соответственно. В Днепра - 13,6 и 26,5.

Среди клубов-представителей европейской ТОП-5 лидирует мадридский Реал (6 место, 63 воспитанника, Барселона (11-13 позиции, 50 воспитанников) и Лион (15 ступенька, 47 игроков).

Напомним, как сообщил президент УАФ Андрей Павелко, "карантин выходного дня" не помешает матчам чемпионата Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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