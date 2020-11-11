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“Карантин вихідного дня" не завидить матчам чемпіонату України - Павелко

“Карантин вихідного дня" не завидить матчам чемпіонату України - Павелко

Київ • УНН

 • 12340 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. “Карантин вихідного дня”, який починає діяти з 14 листопада, не завадить проведенню матчів чемпіонату України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН.

"На минулому тижні УАФ, УПЛ та ПФЛ провели нараду, на якій розробили пропозиції для МОЗ щодо продовження футбольних змагань до кінця року. Спільно і завдяки плідній співпраці з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим нам вдалося відстояти можливість продовження поєдинків УПЛ, Першої і Другої ліг, які призначені на вихідні дні. За що дуже вдячний особисто очільнику МОЗ!", - написав він.

За словами Павелка, всі матчі проходитимуть без глядачів.

"На жаль поки що всі поєдинки відбуватимуться без глядачів — здоров’я вболівальників перш за все! Натомість МОЗ дозволив проведення матчів чемпіонату навіть в тих населених пунктах, які раніше перебували в “червоній зоні”.

Це суттєво зменшить для багатьох клубів логістичне і фінансове навантаження", - додав президент УАФ.

Зі свого боку УПЛ та ПФЛ гарантує суворе дотримання всіх необхідних заходів безпеки та вимог МОЗ під час організації й проведення матчів і жорсткий контроль за станом здоров’я учасників змагань, наголосив Павелко.

Як писав УНН, вся Україна житиме за правилами “помаранчевої зони” карантину.

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