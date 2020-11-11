Вся Україна житиме за правилами “помаранчевої зони” карантину: Степанов назвав заборони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Оскільки Україна не може перейти до повного локдауну, вся країна житиме за правилами, які діють у “помаранчевій” карантинній зоні. На засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав головні заборони, передає кореспондент УНН.
“Для нас, лікарів, найкращий спосіб це застосування повного локдауну не менше як на три тижні. Це з точки зору епідеміології і розповсюдження хвороб... Ми не взмозі ввести локдаун, тому ми знаходимо той баланс з точки зору і збереження здоров’я і надання допомоги людям, які цього потребують”, — сказав Степанов.
Так, він зазначив, на всій території України мають відмовитися від адаптивного карантину та перейти на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на території помаранчевого рівня небезпеки.
За його словами, діятимуть наступні заборони:
— буде заборонено проведення масових культурних, концертних, релігійних, спортивних та інших заходів за участю більше як 20 осіб (це не стосується офіційних спортивних заходів, матчів професійних спортклубів проведених без глядачів);
— забороняється діяльність кінотеатрів та театрів з наповненістю понад 50% місць;
— заборона здійснення регуляоних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема, перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, таксі, а електричках та потягах, міжміському, приміському та внутрішньо-обласному та міжобласному сполученню кількістю більше ніж кількість місць для сидіння;
— заборона проведення дискотек, роботи розважальних заходів, діяльність ресторанів, закусочних та буфетів з організації дозвілля. Ми забороняємо діяльність закладів харчування саме з організації дозвілля;
— забороняється робота з 22:00 до 07:00 суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування — ресторани, кафе, їдальні, кафетерії. Це не стосується доставки і замовлень на винос;
— заборонено розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менше ніж 2 метра між сусідніми столиками та більше ніж 4 особи за одним столом без урахування дітей до 18 років за умови, якщо відвідувачі заходять до закладу лише з масками тощо.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч.