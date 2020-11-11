Вся Украина будет жить по правилам "оранжевой зоны" карантина: Степанов назвал запреты

"Для нас, врачей, лучший способ это применение полного локдауна не менее чем на три недели. Это с точки зрения эпидемиологии и распространения болезней ... Мы не в состоянии ввести локдаун, поэтому мы находим тот баланс с точки зрения и сохранения здоровья и оказания помощи людям, которые в этом нуждаются", - сказал Степанов.

Так, он отметил, на всей территории Украины должны отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территории оранжевого уровня опасности.

По его словам, будут действовать такие запреты:

- будет запрещено проведение массовых культурных, концертных, религиозных, спортивных и других мероприятий с участием более 20 человек (это не касается официальных спортивных мероприятий, матчей профессиональных спортклубов проведенных без зрителей);

- запрещается деятельность кинотеатров и театров с наполненностью более 50% мест;

- запрещается осуществления регуляоних и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в частности, перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах, такси, а в электричках и поездах, междугородном, пригородном и внутренне областном и межобластном сообщении количеством более чем количество мест для сидения;

- запрещается проведение дискотек, работа развлекательных мероприятий, деятельность ресторанов, закусочных и буфетов по организации досуга. Мы запрещаем деятельность заведений питания именно по организации досуга;

- запрещается работа с 22:00 до 07:00 субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания - рестораны, кафе, столовые, кафетерии. Это не касается доставки и заказов на вынос;

- запрещено размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 2 метра между соседними столиками и более 4 человека за столом без учета детей до 18 лет при условии, если посетители заходят в заведение только с масками и тому подобное.

Напомним, в Украине по состоянию на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тыс.