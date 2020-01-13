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Українські фігуристи встановили три персональні рекорди на Юнацькій Олімпіаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Фігуристи Анна Чернявська та Олег Муратов, які на IIІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх в Лозанні представляють Україну у змаганнях танцювальних пар, посіли високе 7 місце, інформує УНН з посиланням на НОК України.

Підопічні Галини Чурілової, окрім здобуття дорогоцінного досвіду можуть похизуватися ще й особистими рекордами в ритмічному (52,24 бали) та довільному танці (79,37), а також за сумою двох днів – 131,61.

"Ми приємно здивовані чудовою підтримкою в соцмережах та вражені підтримкою, яка панувала тут в Лозанні на трибунах. Все добре для нас склалося, тож, ми повністю задоволені прокатами в Лозанні. Тим більше, що це наш найкращий результат", - розповіли спортсмени.

Зауважимо, що змагання для фігуристів на IІI зимових ЮОІ ще не завершились. Ввечері відбудеться жеребкування серед усіх спортсменів для участі у змішаному турнірі, який відбудеться 15 січня.

Нагадаємо, українські хокеїсти з перемог стартували на Юнацькій Олімпіаді в Лозанні.

Українські Національні Новини

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