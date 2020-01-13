Українські фігуристи встановили три персональні рекорди на Юнацькій Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Фігуристи Анна Чернявська та Олег Муратов, які на IIІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх в Лозанні представляють Україну у змаганнях танцювальних пар, посіли високе 7 місце, інформує УНН з посиланням на НОК України.
Підопічні Галини Чурілової, окрім здобуття дорогоцінного досвіду можуть похизуватися ще й особистими рекордами в ритмічному (52,24 бали) та довільному танці (79,37), а також за сумою двох днів – 131,61.
"Ми приємно здивовані чудовою підтримкою в соцмережах та вражені підтримкою, яка панувала тут в Лозанні на трибунах. Все добре для нас склалося, тож, ми повністю задоволені прокатами в Лозанні. Тим більше, що це наш найкращий результат", - розповіли спортсмени.
Зауважимо, що змагання для фігуристів на IІI зимових ЮОІ ще не завершились. Ввечері відбудеться жеребкування серед усіх спортсменів для участі у змішаному турнірі, який відбудеться 15 січня.
Нагадаємо, українські хокеїсти з перемог стартували на Юнацькій Олімпіаді в Лозанні.